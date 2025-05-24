Усик знову може стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Менеджер українця Сергій Лапін розповів, з ким його підопічний хоче побитись після реваншу проти Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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З ким прагне битись Усик

Олександр Усик після реваншу проти Даніеля Дюбуа хотів би побитись проти Джейка Пола. Зі слів Лапіна, варто тільки уявити оголошення, що абсолютний чемпіон у боксі битиметься за правилами ММА проти бійця, який переміг декількох боксерів.

Сергій Лапін також розповів про підготовку до можливого поєдинку із Джейком Полом. Для цього Усик потрібно залучити спеціалістів з ММА та опанувати техніку, що потрібна для октагона.

Ми побачили реакцію команди Джейка Пола – їм подобається ця ідея. Усик сказав: Чому б і ні? Це круто – я люблю виклики. Він навіть згадав, що в дитинстві боровся та брав участь у рукопашних боях. Це був би чудовий бій у клітці. Але зараз наша увага зосереджена на бою 19 липня в Лондоні. Після цього ми повернемося до переговорів з командою Джейка Пола,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. У першому поєдинку у 2023 році український чемпіон технічним нокаутом у дев'ятому раунді прибив британця.

Раніше повідомляли, що Девід Аллен назвав єдиного боксера, який може перемогти Олександра Усика.