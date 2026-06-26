"Не мають серце хлопців із 70-х і 80-х": легенда боксу заявив, що переміг би Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі та член Зали слави Ларрі Голмс вважає, що сучасні боксери, як-от Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошу, не змогли би перемогти його на піку форми. Він назвав одну конкретну причину, чому сильніший за цих бійців.

Ларрі Голмса вважають одним із найвидатніших надваговиків в історії, який відомим своїм нищівним джебом і домінуванням у період з 1978 до 1985 року, пише Boxing News. Протягом семи років Голмс провів 19 успішних захистів титулу чемпіона світу проти таких суперників, як Кен Нортон і Ерні Шейверс, а також у суперечливому бою зупинив у 10-му раунді вже не найкращу версію Мухаммеда Алі.

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Голмс впевнений, що побив би Усика

Після цього американець втратив титул IBF, зазнавши двох поспіль поразок за очками від Майкла Спінкса, а згодом перебуваючи вже не на піку форми, був нокаутований Майком Тайсоном у четвертому раунді їхнього бою 1988 року.

Втім, у періоди свого чемпіонства Голмс сумнівається, що будь-який сучасний надваговик зміг би витримати з ним усі 15 раундів. Це стосується й чинного об'єднаного та лінійного чемпіона Олександра Усика, який довів свою майстерність у боях на дистанції 12 раундів, але ніколи не проводив санкціонованих поєдинків на 15 раундів.

Голмс заявив, що його "рішучість" та "сила волі" були б надто великим випробуванням навіть для такого майстерного українця.

Я не думаю, що сучасні бійці мають серце хлопців із 70-х і 80-х. У нас була рішучість і сила волі виходити й битися всі 15 раундів. Сучасні бійці ніколи не змогли б пройти 15 раундів. Я вважаю, що переміг би їх усіх. Я завжди був готовий. Кожен бій був як останній, найважливіший,

– заявив американець.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку 39-річний Усик в 11-му раунді технічним нокаутом переміг Ріко Верховена. Завдяки успіху український спортсмен вкотре захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Далі на Олександра чекає обов'язковий захист поясу WBC проти офіційного претендента з Німеччини – Агіта Кабаєла. Утім в команді Усика натякнули, що українець може відмовитися від бою.

Радник боксера Сергій Лапін завуальовано розповів, що зустріч з Кабаєлом неприваблива з комерційної точки зору. Офіційні деталі щодо майбутнього Усика в команді боксера обіцяють повідомити цього тижня.