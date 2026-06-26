Американський коментатор переконаний, що наразі Усик не покидатиме ринг. Однак Монтеро написав у соцмережі X, що відхід 39-річного українця зі спорту неминучий.

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Усик проведе два бої

На думку журналіста, чемпіон світу проведе ще два поєдинки, зокрема проти Агіта Кабаєла й Даніеля Дюбуа. Саме після цього, як зазначив Монтеро, Усик і завершить кар'єру.

На мій погляд, Усик ще битиметься. Я дуже хотів би побачити його бій з Агітом Кабаєлом. Але чемпіон явно втратив форму, і його відхід зі спорту неминучий. Можливо, спочатку Кабаєл, потім знову Даніель Дюбуа, щоб ще раз стати абсолютним чемпіоном, а потім завершити кар'єру,

– написав коментатор.

У команді Усика повідомили про майбутнє боксера

Напередодні Сергій Лапін зробив заяву щодо майбутнього Усика, зазначивши, що вболівальники можуть більше не побачити боксера на рингу. Тим самим він натякнув на завершення кар'єри Олександра.

Радник спортсмена підкреслив, що новини щодо наступного бою українця з'являться цього тижня. Водночас Лапін завуальовано підтвердив, що Усик не зацікавлений у проведенні поєдинку проти Кабаєла.

Нагадаємо, попередній бій українця відбувся 24 травня, коли він переміг технічним нокаутом Ріко Верховена.