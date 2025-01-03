Вразливий до таких ударів, – Льюїс розповів, як би він бився з Усиком

Леннокс Льюїс підтримумав Олександра Усика у поєдинках проти Тайсона Ф'юрі. Легендарний британський супертяж оцінив силу українського чемпіона.

59-річний ексбоксер змоделював, якби завершився його бій з Олександром Усиком. Британець відзначив, як можна перемогти українця, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

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Льюїс про бій з Усиком

Легендарний Леннокс Льюїс поділився прийомом, який би використовував проти Олександра Усика. Колишній британський супертяж також розповів про вразливе місце українського чемпіона.

Я б викидав хороші аперкоти, адже Усику вони приносять біль. Я вмію кидати важкі аперкоти, і саме це я найбільше використовував у бою. Чи вразливий Усик до ударів по корпусу. Та кожен боксер вразливий до таких ударів, той, хто це розуміє, завжди повинен покращуватись,

– сказав Льюїс.

Переможця поєдинку Леннокс так і не назвав. Зазначимо, що раніше Льюїс висловився про бій Усика з Ф'юрі, зазначивши, що українець заслужено здобув перемогу у поєдинку.