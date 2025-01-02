68-річний спеціаліст без сумнівів обрав Олександра Усика. Екстренер "Залізного Майка" відзначив досягнення українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Атлас пояснив свій вибір

Тедді Атлас пояснив, чому обрав Олександра Усика найкращим боксером 2024 року. Колишній тренер Майка Тайсона пригадав поєдинки українського чемпіона з Тайсоном Ф'юрі.

Американський фахівець зазначив, що Олександр Усик вперше за 25 років став абсолютним чемпіоном світу, як Льюїс Леннокс та Евандер Холіфілд. Згодом українець довів свою велич.

Обидва бої були хорошими, перший був епічним. Ф'юрі виграв першу половину, потряс Усика в шостому раунді, здавалося, що він контролює все, а потім Усик повернувся, ледь не нокаутувавши Ф'юрі,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 грудня, Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у пекельній битві в Ер-Ріяді. Усі троє суддів віддали перемогу українському чемпіону одноголосним рішенням з загальним рахунком – 116:112.