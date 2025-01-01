Едді Хірн виділив Олександра Усика, якого нагородив званням "найкращий боксер 2024 року". Промоутер наголосив на кількості проведених боїв українця у році, що минув, та їх фінальних результатах, інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Відзнака від промоутера суперника

У 2024-му році Усику вдалось те, що до цього не вдавалось зробити жодному іншому боксеру – перемогти Тайсона Ф'юрі. Ба більше, Олександр зробив це двічі за рік.

Усик – найкращий боксер року. Я знаю, що він провів лише два поєдинки, але він двічі переміг Тайсона Ф’юрі,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що вперше Усик вийшов у ринг проти "Циганського короля" у травні. Той бій, який спершу був перенесений із лютого, закінчився звитягою українця за роздільним рішенням суддів. Після чого Тайсон активував опцію реваншу, тому 21 грудня боксери знову зійшлись в одному ринзі. Цього разу Олександр здобув ще переконливішу перемогу – за одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112).

Багато було коментарів з приводу майбутнього Усика. Олександр через коментарі та інтерв'ю отримував поради про закінчення кар'єри, адже у боксі він вже зробив, на їх думку, усе. Натомість українець не збирається йти на пенсію. Є навіть інформація, що Усик може повернутись у крузервейт.

Також в Усика на руках є виклик не реванш від Даніеля Дюбуа, якого він перемагав у 2023-му році.