Эдди Хирн выделил Александра Усика, которого наградил званием "лучший боксер 2024 года". Промоутер отметил количество проведенных боев украинца в году, прошедшем, и их финальных результатах, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Отличие от промоутера соперника

В 2024-м году Усику удалось то, что до этого не удавалось сделать ни одному другому боксеру – победить Тайсона Фьюри. Более того, Александр сделал это дважды за год.

Усик – лучший боксер года. Я знаю, что он провел только два поединка, но он дважды победил Тайсона Фьюри,

– заявил Хирн.

Напомним, что впервые Усик вышел в ринг против "Цыганского короля" в мае. Тот бой, который сначала был перенесен с февраля, закончился победой украинца по раздельному решению судей. После чего Тайсон активировал опцию реванша, поэтому 21 декабря боксеры снова сошлись в одном ринге. На этот раз Александр одержал еще более убедительную победу – по единогласному решению судей (трижды по 116-112).

Много было комментариев по поводу будущего Усика. Александр через комментарии и интервью получал советы об окончании карьеры, ведь в боксе он уже сделал, по их мнению, все. Зато украинец не собирается уходить на пенсию. Есть даже информация, что Усик может вернуться в крузервейт.

Также у Усика на руках есть вызов не реванш от Даниэля Дюбуа, которого он побеждал в 2023-м году.