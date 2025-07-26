Ще перед реваншем було відомо, що переможець реваншу Усик – Дюбуа у найближчому майбутньому повинен побитись із Джозефом Паркером. Промоутер обов'язкового претендента по лінії WBO Девід Гіггінс прокоментував можливу битву свого клієнта проти українського чемпіона, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Що сказав промоутер про бій Усик – Паркер?

WBO вже санкціонувала бій Усик – Паркер. Тому тепер у сторін є 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть призначені промоутерські торги. Промоутер Джозефа запевнив, що команда новозеландського боксера не буде відмовлятись від поєдинку проти українського чемпіона.

Ми не відмовлялися від бою Усика з Джозефом. Багато хто каже, що цього не буде, але для мене це був би занадто м’який варіант, якби бій не відбувся. Ми сподіваємося провести бій з Усиком і сподіваємося зробити це до кінця року,

– сказав Гіггінс.

Раніше була інформація, що Усик вже давно відмовився від бою проти Паркера в їх особистій розмові. Якщо Олександр відмовиться від цього двобою, то втратить звання абсолютного чемпіона. Цікаво, що у Саудівській Аравії не зацікавлені в організації бою Усика проти Паркера.

Довідка. Джозеф Паркер вже провів у професіоналах 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках.

Наступний бій стане прощальним у кар'єрі Усика. Наразі за спиною Олександра 24 переможні зустрічі, у яких 15 разів перемагав нокаутом. Тому український боксер може розглянути привабливіший варіант, аніж битва проти Джозефа.