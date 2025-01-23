"Повністю знищить": названо боксера, з яким не варто битись Усику
- Майріс Брієдіс вважає, що Олександру Усику не варто битись з Джеєм Опетаєю, оскільки це може бути небезпечно для українського чемпіона.
- Усик може перебувати у стресовому стані через зміну ваги, тому краще завершити кар'єру непереможеним.
Майріс Брієдіс поділився думками щодо Олександра Усика. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який може завдати чимало проблем українському чемпіону.
Латвієць вважає, що Усику не варто битись з Джеєм Опетаєю. На його думку, в Олександра немає шансів проти австралійського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Dailysports.
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Усик має завершити кар'єру
Майріс Брієдіс висловився щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та Джеєм Опетаєю. Колишній чемпіон світу підкреслив, що українцю однозначно не потрібно повертатись у крузервейт заради бою з австралійцем.
Латвієць зазначив, що Усик постійно набирав вагу, а у разі її зменшення для повернення в крузервейт, його організм перебуватиме у великому стресі. Тому Олександру краще завершити кар'єру та піти непереможеним.
Якщо Усик знову перейде в крузервейт і проведе там поєдинок проти Опетаї, то австралієць просто його розмаже. Не просто виграє, а повністю знищить. Олександр довго набирав цю вагу, цю м'язову масу, тож якщо зараз скине вагу, то в нього не буде сил. Тому я впевнений, що Опетая виграє Усика,
– пояснив Брієдіс.
Зазначимо, що раніше Джей Опетая прокоментував можливий бій з Олександром Усиком. Для початку австралієць хоче стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а потім піднятись у хевівейт, де планує битись з українцем.
Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик з'являвся у рингу 21 грудня 2024 року у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Український супертяж переміг "Циганського короля" одностайним рішення суддів та підтвердив звання "Беззаперечного".