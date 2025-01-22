Усик погодився дати реванш Дюбуа, але на заваді цьому бою з'являється все більше перепон. Спершу Даніелю потрібно захистити пояс IBF у своєму найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера.

Оце так Джошуа може зірвати реванш Усик – Дюбуа

Ще один боксер, який може завадити реваншу

Тепер зірвати реванш Усик – Дюбуа може відомий боксер Джо Джойс. Британець хоче побитись проти переможця поєдинку Дюбуа – Паркер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing247.

Так, я хочу бою за титул. Я претендуватиму на переможця бою Дюбуа – Паркер. Хочу повернутися до великих боїв. Чи зможу я знову перемогти Дюбуа? Побачимо,

– сказав Джойс.

Довідка. Джо Джойс вже виходив у ринг проти Даніеля Дюбуа у листопаді 2020-го. Вже на екваторі поєдинку не витримало око Дюбуа, яке майже закрилось після потужних ударів Джойса. У 10-му раунді Дюбуа відмовився продовжувати двобій, зазнавши дебютної поразки у своїй кар'єрі.

Відзначимо, що свою другу поразку Дюбуа отримав якраз у бою проти Усика. І знову бій не тривав усі 12 раундів. У 9-й трихвилинці Олександр здобув перемогу технічним нокаутом. Також ця зустріч запам'яталась ударом нижче пояса Усика. Однак були й ті, хто звинуватили українця у симуляції, а Дюбуа пробив "чисто".

Також раніше була інформація, що реванш Усик – Дюбуа може зірвати Ентоні Джошуа, який теж хоче провести бій проти тріумфатора поєдинку між "Динамітом" та Паркером.