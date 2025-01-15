Промоутер Едді Хірн запевнив, що Ентоні Джошуа хоче провести бій за титул чемпіона світу за версією IBF. За його словами, Ей Джей завжди горів бажанням зустрітись із Даніелем Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Цікаво Ф'юрі здивував, чим хоче займатись після закінчення кар'єри боксера

IBF може стати на шляху планів Джошуа

Хоча відомий промоутер не впевнений, що Джошуа до снаги перемогти Джозефа Паркера, якщо той тріумфує у бою над Дюбуа.

У центрі уваги Джошуа завжди був реванш з Даніелем Дюбуа. Я не впевнений, що він переможе Джозефа Паркера. Але нам важливо вийти у ринг проти переможця,

– заявив Хірн.

Щоправда, на шляху Джошуа до цього бою за пояс IBF у хевівейті може стати одна перешкода. Міжнародна боксерська федерація (IBF) може не санкціонувати цей двобій.

За словами промоутера Френка Воррена, спершу Ей Джею потрібно провести проміжний бій, аби перекрити поразку від Дюбуа, яка датована 21 вересня 2024-го року. Інакше IBF не дозволить Джошуа побитись із переможцем зустрічі Дюбуа – Паркер.

Довідка. Дюбуа тричі відправляв Джошуа у нокдаун вже до 5-го раунду. А от у п'ятій трихвилинці Даніель добив Ентоні та здобув дострокову перемогу.

Нагадаємо, що Дюбуа кинув виклик Олександру Усику. Даніель хоче взяти реванш у непереможного українця за поразку, яка була влітку 2023-го.