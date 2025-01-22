Усик согласился дать реванш Дюбуа, но на пути этого боя появляется все больше препятствий. Сначала Даниэлю нужно защитить пояс IBF в своем ближайшем поединке против Джозефа Паркера.

Вот так Джошуа может сорвать реванш Усик – Дюбуа

Еще один боксер, который может помешать реваншу

Теперь сорвать реванш Усик – Дюбуа может известный боксер Джо Джойс. Британец хочет подраться против победителя поединка Дюбуа – Паркер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Так, я хочу боя за титул. Я буду претендовать на победителя боя Дюбуа – Паркер. Хочу вернуться к большим боям. Смогу ли я снова победить Дюбуа? Посмотрим,

– сказал Джойс.

Справка. Джо Джойс уже выходил в ринг против Даниэля Дюбуа в ноябре 2020-го. Уже на экваторе поединка не выдержал глаз Дюбуа, который почти закрылся после мощных ударов Джойса. В 10-м раунде Дюбуа отказался продолжать поединок, потерпев дебютное поражение в своей карьере.

Отметим, что свое второе поражение Дюбуа получил как раз в бою против Усика. И снова бой не длился все 12 раундов. В 9-й трехминутке Александр одержал победу техническим нокаутом. Также эта встреча запомнилась ударом ниже пояса Усика. Однако были и те, кто обвинили украинца в симуляции, а Дюбуа пробил "чисто".

Также ранее была информация, что реванш Усик – Дюбуа может сорвать Энтони Джошуа, который тоже хочет провести бой против триумфатора поединка между "Динамитом" и Паркером.