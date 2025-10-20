Олександр Усик наразі відновлюється від попереднього бою та готується до наступного поєдинку. В боксерській спільноті намагаються спрогнозувати суперника для українського чемпіона.

Віктор Постол висловився про потенційних суперників Олександра Усика. Про це пише 24 канал із посиланням на видання Vringe.

Читайте також Легенда боксу склав топ-5 найкращих боксерів в історії: чи є серед них Усик

Що сказав Постол про Усика?

Віктор Постол висловився про бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український боксер заявив, що Усик вже усе довів, тому, ймовірно, це буде більше грошовий бій, ніж за титули.

Сашкові все по зубах. Нема такого, який міг би створити йому проблеми. Мені здається, Ітаумі ще зарано. Можливо, зарано. Але він і справді непоганий,

– сказав Постол.

Окрім того, Постол висловився про бій між Олександром Усиком та Віктором Полом за правилами ММА. Віктор вважає, що поєдинок не відбудеться.

"Не думаю, що так і буде. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що цього не буде", – висловився боксер.

Раніше в інтерв'ю ютуб-каналу Froch On Fighting Пол Маліньяджи дав пораду Усику щодо його кар'єри. Колишній чемпіон світу порадив українському боксеру покинути бокс.

Що далі для Усика?