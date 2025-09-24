Олександр Усик відпочиває після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником для абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Однак майбутнє Олександра Усика у рингу активно обговорюють у боксерській спільноті. Макс Келлерман висловився щодо наступного бою українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на допис InsideRingShow у соцмережі Х.

Читайте також Призер Олімпіади раптово заявив про готовність побитись із Усиком

З ким повинен побитися Усик?

Спортивний оглядач та коментатор назвав наступного суперника для Олександра Усика. Макс Келлерман заявив, що український боксер повинен побитися з бійцем з Великої Британії.

Бій у суперважкій вазі, який я зараз найбільше хочу побачити, це Олександр Усик проти Мозеса Ітауми,

– сказав Келлерман.

Келлерман обрав суперника для Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що Мозес Ітаума, якого порівнюють з Майком Тайсоном востаннє бився з 16 на 17 серпня. Британський боксер переміг нокаутом у першому раунді бою з досвідченим Ділліаном Вайтом.

За інформацією Sky Sports, Мозес Ітаума може побитися Френком Санчесом. Якщо британський боксер переможе, то отримає шанс побитися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу у хевівейті за версією IBF.

Що говорять у боксерській спільноті про Усика?