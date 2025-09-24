Однак майбутнє Олександра Усика у рингу активно обговорюють у боксерській спільноті. Макс Келлерман висловився щодо наступного бою українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на допис InsideRingShow у соцмережі Х.
Читайте також Призер Олімпіади раптово заявив про готовність побитись із Усиком
З ким повинен побитися Усик?
Спортивний оглядач та коментатор назвав наступного суперника для Олександра Усика. Макс Келлерман заявив, що український боксер повинен побитися з бійцем з Великої Британії.
Бій у суперважкій вазі, який я зараз найбільше хочу побачити, це Олександр Усик проти Мозеса Ітауми,
– сказав Келлерман.
Келлерман обрав суперника для Усика: дивіться відео
Нагадаємо, що Мозес Ітаума, якого порівнюють з Майком Тайсоном востаннє бився з 16 на 17 серпня. Британський боксер переміг нокаутом у першому раунді бою з досвідченим Ділліаном Вайтом.
За інформацією Sky Sports, Мозес Ітаума може побитися Френком Санчесом. Якщо британський боксер переможе, то отримає шанс побитися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу у хевівейті за версією IBF.
Що говорять у боксерській спільноті про Усика?
Луїс Ортіс кинув виклик Олександру Усику. Боксер заявив, що готовий до будь-якого суперника, у тому числі до бою з українським чемпіоном.
Джозеф Паркер відверто висловився про бій з Олександром Усиком. Боксер заявив, що поєдинок з українцем буде, але зараз він сконцентрований на протистоянні з Фабіо Вордлі.
Майріс Брієдіс розповів, кому програє Олександр Усик. Ексчемпіон світу заявив, що цього неможливо уникнути, навіть попри великий досвід.