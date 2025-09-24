Однако будущее Александра Усика в ринге активно обсуждают в боксерском сообществе. Макс Келлерман высказался относительно следующего боя украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение InsideRingShow в соцсети Х.
С кем должен подраться Усик?
Спортивный обозреватель и комментатор назвал следующего соперника для Александра Усика. Макс Келлерман заявил, что украинский боксер должен подраться с бойцом из Великобритании.
Бой в супертяжелом весе, который я сейчас больше всего хочу увидеть, это Александр Усик против Мозеса Итаумы,
– сказал Келлерман.
Келлерман выбрал соперника для Усика: смотрите видео
Напомним, что Мозес Итаума, которого сравнивают с Майком Тайсоном в последний раз дрался с 16 на 17 августа. Британский боксер победил нокаутом в первом раунде боя с опытным Диллианом Уайтом.
По информации Sky Sports, Мозес Итаума может подраться Фрэнком Санчесом. Если британский боксер победит, то получит шанс подраться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF.
Что говорят в боксерском сообществе об Усике?
