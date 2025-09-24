Однако будущее Александра Усика в ринге активно обсуждают в боксерском сообществе. Макс Келлерман высказался относительно следующего боя украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение InsideRingShow в соцсети Х.

С кем должен подраться Усик?

Спортивный обозреватель и комментатор назвал следующего соперника для Александра Усика. Макс Келлерман заявил, что украинский боксер должен подраться с бойцом из Великобритании.

Бой в супертяжелом весе, который я сейчас больше всего хочу увидеть, это Александр Усик против Мозеса Итаумы,

– сказал Келлерман.

Напомним, что Мозес Итаума, которого сравнивают с Майком Тайсоном в последний раз дрался с 16 на 17 августа. Британский боксер победил нокаутом в первом раунде боя с опытным Диллианом Уайтом.

По информации Sky Sports, Мозес Итаума может подраться Фрэнком Санчесом. Если британский боксер победит, то получит шанс подраться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF.

Что говорят в боксерском сообществе об Усике?