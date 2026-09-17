Усик готується до можливого останнього бою: хто може стати суперником українця

Український боксер Олександр Усик може провести ще один бій у своїй професійній кар'єрі, який може стати для нього фінальним. Команда спортсмена вже працює над визначенням потенційного суперника.

Серед основних претендентів залишається колишній чемпіон світу в надважкій вазі, американець Деонтей Вайлдер. Про це в коментарі для 24 Каналу розповів автор ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.

Хто може стати наступним суперником Усика

За його словами, саме цей варіант наразі є пріоритетним для команди Усика.

Для сторони Усика Вайлдер є на сьогодні пріоритетним варіантом для великого шоу в США, тому що там є платоспроможна аудиторія, можна зібрати немаленьку арену, і люди підуть, у тому числі, й на Деонтея Вайлдера. Такий варіант панівний, але не єдиний,

– зазначив Діденко.

За його словами, серед альтернативних варіантів розглядається британець – Тайсон Ф'юрі. Також потенційно може обговорюватися реванш із Ріко Верховеном.

Яка інформація з'являлася у медіа стосовно бою Усика

Очікується, що поєдинок може відбутися у березні 2027 року у США. Для Усика він може стати останнім у професійній кар'єрі. Сам українець раніше називав можливий фінальний бій своїм "Last Dance" – останнім танцем.

Водночас Ф'юрі нещодавно публічно заявив про бажання провести третій бій з Усиком. Українець начебто погодився на таку можливість, тому трилогія з британцем може стати альтернативою поєдинку з Вайлдером або наступним кроком після нього.