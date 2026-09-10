На тлі цієї ситуації британець звернувся до свого колишнього суперника, українця Олександра Усика, із пропозицією провести третій поєдинок. Про всі деталі, які відомі на цей момент, розповість 24 Канал.

Чи відбудеться третій бій Усик – Ф'юрі

Офіційних домовленостей щодо третього бою між Усиком і Ф'юрі наразі немає. Водночас у вересні боксери влаштували гучний обмін викликами у соцмережах.

Ф'юрі заявив про можливий зрив свого поєдинку проти Джошуа та публічно запропонував Усику провести третій бій. Згодом британець опублікував неофіційний постер потенційного протистояння, назвавши його "останнім танцем двох воїнів", і натякнув, що трилогія вже близько.

Усик відреагував на виклик відеозверненням із тренування.

Агов, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате,

– лаконічно заявив український боксер.

Попри активність Ф'юрі, проведення третього поєдинку поки не є пріоритетом для команди Усика. Головною ціллю українця залишається бій проти американського ексчемпіона Деонтея Вайлдера, який може стати останнім у професійній кар'єрі Усика. Питання потенційної трилогії з Ф'юрі розглянуть вже після цього поєдинку.

Тим часом Ф'юрі продовжує наполягати на проведенні третього бою. Британець пообіцяв команді Усика "шалену пропозицію", від якої, за його словами, неможливо відмовитися.

Звернення Ф'юрі до Усика: дивіться відео з інстаграму британського боксера

Хто пропонував провести бій Усик – Ф'юрі

На ютуб-каналі iFL TV, розповіли про зацікавленість у потенційній трилогії також висловила організація Bare Knuckle, яка проводить бої без рукавичок. Представники промоушену вже контактували з командами обох боксерів і запропонували провести третій поєдинок у спеціальному трикутному рингу, "тригоні", за правилами боксу на голих кулаках. Водночас ця ідея поки залишається лише пропозицією організаторів, а жодних офіційних домовленостей щодо проведення такого бою немає.

Це двоє бійців, яких саме зараз я дуже хотів би побачити один проти одного в тригоні, без рукавичок. Для нас це свого роду бій мрії,

– сказав генеральний директор Девід Тетро.

Минулі поєдинки Усика та Ф'юрі

Усик і Ф'юрі двічі зустрічалися на рингу, обидва рази перемогу здобув українець.

Перший бій відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та отримав назву Ring of Fire ("Вогняний ринг"). Поєдинок тривав усі 12 раундів, а Усик переміг роздільним рішенням суддів – 115:112, 114:113 та 113:114. Ця перемога дозволила українцю стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Перша зустріч Усика та Ф'юрі: дивіться відео

Реванш відбувся 21 грудня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді. Усик знову пройшов із Ф'юрі всю дистанцію та переміг одноголосним рішенням суддів. Усі троє суддів віддали перевагу українцю з однаковим рахунком 116:112.

Друге протистояння Усика та Ф'юрі: дивіться відео

Після двох поразок від Усика Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри, однак згодом повернувся на ринг. У 2026 році британець провів два поєдинки, здобувши перемоги над Арсланбеком Махмудовим і Маріушем Вахом.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа у 2025 році Усик повернувся до виступів у 2026-му. У травні він здолав нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Зазначимо також, що влітку 2026 року Усик офіційно відмовився від чемпіонських поясів, відкривши шлях іншим боксерам до боротьби за ці титули.