Усик оперативно відповів британцю. У своєму інстаграм він опублікував кадри тренування, супроводивши їх промовистою реакцією на слова Ф'юрі.

"Я йду за тобою, Жадібне пузо"

На початку вересня Ф'юрі несподівано звернувся до Усика з пропозицією влаштувати черговий бій цієї осені. Причиною стала чергова затримка його перемовин із Ентоні Джошуа, сторони знову зайшли в глухий кут через розбіжності щодо місця проведення зустрічі, і Тайсон поспішно оголосив про скасування цього бою.

Завжди тримаю темп! Агов, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти – Жадібне пузо. Все ще думаєш про мене, Тайсоне Ф'юрі?,

– звернувся Олександр до свого колишнього суперника.

Позиція команди Усика: спочатку Вайлдер, потім офіційний контракт

Попри можливу згоду Усика знову покарати британця в рингу, його команда закликає не поспішати. Директор команди українця Сергій Лапін чітко дав зрозуміти, що Олександр не є "запасним варіантом" для Ф'юрі, поки у того зриваються інші поєдинки.

Наразі в пріоритеті української сторони залишається повернення на ринг у березні 2027 року задля бою проти американця Деонтея Вайлдера.

За словами Лапіна, команда Усика готова розглянути третій поєдинок із Ф'юрі, але лише за двох умов: зустріч відбудеться виключно після того, як Олександр проведе запланований бій проти Вайлдера, а британська сторона надішле конкретну, серйозну офіційну пропозицію та контракт, а не обмежуватиметься голосними заявами в пресі та соціальних мережах.