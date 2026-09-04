Директор команди українського боксера Сергій Лапін в інтерв'ю Boxing King Media прокоментував слова Ф'юрі. Раніше британець заявив, що хотів би втретє вийти в ринг проти Усика, якщо йому не вдасться домовитися про бій з Ентоні Джошуа.

Що Лапін сказав про третій бій Усика з Ф'юрі

За словами Лапіна, наразі головним пріоритетом команди українця є поєдинок із Вайлдером. Очікується, що бій може бути підписаний найближчим часом.

Водночас після зустрічі з американцем команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі. Таким чином, запланований поєдинок із Вайлдером потенційно може бути не останнім у його кар'єрі.

Раніше Усик заявляв, що планує провести свій "last dance" – останній бій у кар'єрі. Однак нова заява його команди залишає можливість для ще одного поєдинку після зустрічі з Вайлдером.

Очікується, що бій Усик – Вайлдер може відбутися у березні 2027 року. Серед головних кандидатів на проведення поєдинку називають T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Трилогія Усик – Ф'юрі, найімовірніше, не відбудеться до кінця 2026 року, однак наразі немає підстав вважати, що такий бій остаточно виключений.

Нагадаємо, Усик двічі перемагав Ф'юрі. У травні 2024 року українець здолав британця роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. У грудні того ж року Усик знову виявився сильнішим за Ф'юрі, цього разу здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

У травні 2026 року Усик провів непростий бій із зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Після перемоги над нідерландцем українець добровільно відмовився від чемпіонських поясів, аби дати можливість молодим представникам надважкої ваги поборотися за титули. Свій останній поєдинок Усик провів біля пірамід у Гізі, Єгипет. Українець здолав нідерландського кікбоксера технічним нокаутом у 11-му раунді.