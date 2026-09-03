Водночас залишається відкритим питання щодо локації майбутньої зустрічі. Раніше повідомлялося, що Усик проведе бій у США. Тепер директор його команди Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News назвав місто, яке може прийняти цей поєдинок.

В якому місті пройде наступний бій Усика

Лас-Вегас наразі розглядається як головний варіант для проведення прощального бою колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Найімовірнішою ареною для поєдинку називають T-Mobile Arena. Водночас переговори ще тривають, тому остаточного рішення щодо місця проведення бою наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести поєдинок проти американського боксера Деонтея Вайлдера. Очікується, що бій відбудеться у березні 2027 року у США. Для українця це може стати першим виступом на американському рингу з 2019 року.

Востаннє Усик виходив у ринг у ніч на 24 травня. Українець здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11-го раунду.

Вайлдер, своєю чергою, у квітні цього року переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Усик продовжує стежити за подіями у надважкій вазі. Зокрема, він емоційно підтримав молодого британського боксера Мозеса Ітауму, який сенсаційно поступився Філіпу Хрговичу в чемпіонському поєдинку.

Наразі професійний рекорд Усика залишається без поразок – 25 перемог у 25 боях, 16 із них здобуто нокаутом.