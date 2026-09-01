Одним із головних претендентів на зустріч з Усиком є відомий американець Деонтей Вайлдер. За інформацією The Ring, саме він може стати наступним опонентом українця.

Деталі наступного бою Усика

Команда українця розглядає березень 2027 року як орієнтовну дату проведення бою. Потенційне місце зустрічі – США.

Очікується, що поєдинок із Вайлдером може стати останнім у професійній кар'єрі Усика. Після нього українець, імовірно, оголосить про завершення виступів у боксі.

На професійному ринзі Усик має рекорд 25 перемог у 25 боях, 16 із яких він здобув нокаутом. Вайлдер провів 50 поєдинків, здобув 45 перемог, зокрема 43 нокаутом, зазнав чотирьох поразок і один бій завершив унічию.

Останній бій Усик провів 23 травня проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена біля пірамід у Гізі, Єгипет. Українець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді та здобув 25-ту перемогу на професійному ринзі.

У червні 2026 року Усик добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів.

Нещодавно він також відвідав вечір боксу у Львові, організований Usyk17 Promotions. Його поява спричинила справжній ажіотаж серед уболівальників: Усик активно спілкувався з фанатами, роздавав автографи та фотографувався з присутніми.

Головною подією вечора став бій олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Українець упевнено здолав аргентинського боксера Дурваля Еліаса Паласіо. Перемога принесла Хижняку перший професійний титул у кар'єрі – пояс WBA Gold International у напівважкій вазі.