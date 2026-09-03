При этом вопрос о месте проведения предстоящего боя остается открытым. Ранее сообщалось, что Усик проведет бой в США. Теперь директор его команды Сергей Лапин в интервью World Boxing News назвал город, который может принять этот поединок.

В каком городе пройдет следующий бой Усика

Лас-Вегас на данный момент рассматривается как главный вариант для проведения прощального боя бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Наиболее вероятной ареной для поединка называют T-Mobile Arena. В то же время переговоры еще продолжаются, поэтому окончательного решения о месте проведения боя пока нет.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести поединок против американского боксера Деонтея Уайлдера. Ожидается, что бой состоится в марте 2027 года в США. Для украинца это может стать первым выступлением на американском ринге с 2019 года.

Последний раз Усик выходил на ринг в ночь на 24 мая. Украинец одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом за одну секунду до окончания 11-го раунда.

Уайлдер, в свою очередь, в апреле этого года победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

Усик продолжает следить за событиями в супертяжелом весе. В частности, он эмоционально поддержал молодого британского боксера Мозеса Итауму, который сенсационно уступил Филипу Хрговичу в чемпионском поединке.

На данный момент профессиональный рекорд Усика остается без поражений – 25 побед в 25 боях, 16 из них – нокаутом.