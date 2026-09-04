Директор команды украинского боксера Сергей Лапин в интервью Boxing King Media прокомментировал слова Фьюри. Ранее британец заявил, что хотел бы в третий раз выйти на ринг против Усика, если ему не удастся договориться о бое с Энтони Джошуа.

Что Лапин сказал о третьем бою Усика с Фьюри

По словам Лапина, на данный момент главным приоритетом команды украинца является поединок с Уайлдером. Ожидается, что бой может быть подписан в ближайшее время.

В то же время после встречи с американцем команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри. Таким образом, запланированный поединок с Уайлдером потенциально может оказаться не последним в его карьере.

Ранее Усик заявлял, что планирует провести свой "last dance" – последний бой в карьере. Однако новое заявление его команды оставляет возможность для еще одного поединка после встречи с Уайлдером.

Ожидается, что бой Усик – Уайлдер может состояться в марте 2027 года. Среди главных кандидатов на проведение поединка называют T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Трилогия Усик – Фьюри, скорее всего, не состоится до конца 2026 года, однако пока нет оснований полагать, что такой бой окончательно исключен.

Напомним, Усик дважды побеждал Фьюри. В мае 2024 года украинец одолел британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В декабре того же года Усик вновь оказался сильнее Фьюри, на этот раз одержав победу единогласным решением судей.

В мае 2026 года Усик провел непростой бой со звездой кикбоксинга Рико Верховеном. После победы над голландцем украинец добровольно отказался от чемпионских поясов, чтобы дать возможность молодым представителям супертяжелого веса побороться за титулы. Свой последний поединок Усик провел у пирамид в Гизе, Египет. Украинец одолел голландского кикбоксера техническим нокаутом в 11-м раунде.