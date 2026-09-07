Очікувана зустріч із Ентоні Джошуа опинилася під загрозою зриву. Через це Ф'юрі записав емоційне відео та опублікував його на своїй сторінці в інстаграм.

Яку заяву зробив Ф'юрі до Усика

Зустріч Ф'юрі та Джошуа планувалася на 20 листопада в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden, проте сторони так і не змогли дійти згоди.

Схоже, "Ей-Джей" знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тож тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком. Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом шматок лайна. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. І ти знаєш, наскільки це важко,

– заявив він.

Британець визнав минулі звитяги українця, але закликав його вийти в ринг уже цього року.

Слухай, минулого разу рішення суддів було на твою користь. Що ж, справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді. Тепер м'яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника,

– звернувся боксер.

Усик швидко відреагував на заклик "Циганського короля", зробивши репост цього звернення у своїх інстаграм-сторіз.

Нагадаємо, що після двох поразок від Усика у 2024 році Ф'юрі брав тривалу паузу, але у 2026-му успішно повернувся на ринг, здобувши перемоги над Арсланбеком Махмудовим у квітні та Маріушем Вахом у липні.

Водночас директор команди Усика Сергій Лапін раніше зазначав, що хоча вони й розглядають можливість трилогії з Ф'юрі, наразі головним пріоритетом для українця залишається поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера.