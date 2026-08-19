За інформацією Daily Mail, останні деталі угоди сторони узгодили під час зустрічі на початку цього тижня. Головним питанням залишалося місце проведення бою.
Нові деталі стосовно поєдинку Джошуа – Ф'юрі
Спочатку Джошуа та його промоутер Едді Гірн наполягали на проведенні поєдинку у Великій Британії. Ф'юрі також хотів провести бій на батьківщині.
Водночас представники Туркі Аль-Шейха наполягали, що британський варіант можливий лише за умови фінансової доцільності. Зрештою необхідну фінансову модель узгодити не вдалося, тому бій перенесли до Нью-Йорка.
Поєдинок планують провести у п'ятницю ввечері за місцевим часом. Організатори розраховують таким чином уникнути конкуренції з іншими великими спортивними подіями у США та привернути максимальну увагу американської аудиторії. Водночас поки невідомо, чи буде час початку бою зручним для британських уболівальників.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Очікується, що офіційний анонс бою відбудеться найближчими днями, за попередньою інформацією, до кінця серпня. Презентацію поєдинку планують провести біля однієї з визначних пам'яток Великої Британії.
Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун раніше заявляв, що анонс буде "не схожим на жодне оголошення", яке фанати бачили раніше. Сам Ф'юрі також натякнув у соцмережах на швидке оголошення довгоочікуваного бою.
Цікаво, що Джошуа вже проводив бій у Madison Square Garden. У червні 2019 року британець програв там Енді Руїсу-молодшому, зазнавши першої поразки у професійній кар'єрі.
Наприкінці липня обидва боксери провели розминочні поєдинки. Ф'юрі достроково переміг 46-річного Маріуша Ваха в Таїланді, а Джошуа нокаутував албанця Крістіана Пренгу в Саудівській Аравії, хоча сам двічі побував у нокдауні в першому раунді.