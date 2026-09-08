Однак представники Усика дали зрозуміти, що не збираються діяти за сценарієм Ф'юрі. У коментарі для Sky Sports Лапін наголосив, що всі переговори мають проходити в офіційному форматі, а не через медіа.

Чи погодиться Усик на третій бій з Ф'юрі

Нещодавно "Циганський король" опублікував у соцмережах відео, де закликав українця вийти з ним у ринг у листопаді, натякнувши на скасування свого раніше запланованого бою проти Ентоні Джошуа. Усик підігрів інтерес до цієї заяви, зробивши репост сторіз британця.

Усик – не запасний варіант для Тайсона. Якщо Ф'юрі потрібен суперник, йому варто зайти на платформу Ready to Fight. Там йому допоможуть знайти гідного опонента. Олександр завжди відкритий до великих викликів. Але серйозні наміри підтверджуються конкретною пропозицією, а не заявами у пресі,

– заявив Лапін.

Нагадаємо, що Усик уже двічі перемагав Ф'юрі у 2024 році, після чого британський боксер вкотре оголосив про завершення кар'єри.

Наразі ж наступним найімовірнішим суперником для українця називають американця Деонтея Вайлдера. Очікується, що цей поєдинок стане "останнім танцем" у кар'єрі Усика та може відбутися у березні 2027 року в Лас-Вегасі.