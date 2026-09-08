Однако представители Усика дали понять, что не намерены действовать по сценарию Фьюри. В комментарии для Sky Sports Лапин подчеркнул, что все переговоры должны проходить в официальном формате, а не через СМИ.

Согласится ли Усик на третий бой с Фьюри

Недавно "Цыганский король" опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал украинца выйти с ним на ринг в ноябре, намекнув на отмену своего ранее запланированного боя против Энтони Джошуа. Усик подогрел интерес к этому заявлению, сделав репост сторис британца.

Усик – не запасной вариант для Тайсона. Если Фьюри нужен соперник, ему стоит зайти на платформу Ready to Fight. Там ему помогут найти достойного оппонента. Александр всегда открыт для больших вызовов. Но серьезные намерения подтверждаются конкретным предложением, а не заявлениями в прессе,

– заявил Лапин.

Напомним, что Усик уже дважды побеждал Фьюри в 2024 году, после чего британский боксер в очередной раз объявил о завершении карьеры.

Сейчас же следующим наиболее вероятным соперником для украинца называют американца Деонтея Уайлдера. Ожидается, что этот поединок станет "последним танцем" в карьере Усика и может состояться в марте 2027 года в Лас-Вегасе.