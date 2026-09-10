На фоне этой ситуации британец обратился к своему бывшему сопернику, украинцу Александру Усику, с предложением провести третий поединок. О всех известных на данный момент подробностях расскажет 24 Канал.

Состоится ли третий бой Усик – Фьюри

Официальных договоренностей относительно третьего боя между Усиком и Фьюри пока нет. В то же время в сентябре боксеры устроили громкий обмен вызовами в соцсетях.

Фьюри заявил о возможном срыве своего поединка против Джошуа и публично предложил Усику провести третий бой. Впоследствии британец опубликовал неофициальный постер потенциального противостояния, назвав его "последним танцем двух воинов", и намекнул, что трилогия уже близка.

Усик отреагировал на вызов видеообращением с тренировки.

Эй, Тайсон, я иду за тобой, мой брат,

– лаконично заявил украинский боксер.

Несмотря на активность Фьюри, проведение третьего поединка пока не является приоритетом для команды Усика. Главной целью украинца остается бой против американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, который может стать последним в профессиональной карьере Усика. Вопрос о возможной трилогии с Фьюри рассмотрят уже после этого поединка.

Тем временем Фьюри продолжает настаивать на проведении третьего боя. Британец пообещал команде Усика "безумное предложение", от которого, по его словам, невозможно отказаться.

Обращение Фьюри к Усику: смотрите видео из инстаграма британского боксера

Кто предлагал провести бой Усик – Фьюри

На ютуб-канале iFL TV сообщили, что заинтересованность в потенциальной трилогии также выразила организация Bare Knuckle, которая проводит бои без перчаток. Представители промоушена уже связались с командами обоих боксеров и предложили провести третий поединок в специальном треугольном ринге, "тригоне", по правилам бокса на голых кулаках. В то же время эта идея пока остается лишь предложением организаторов, а никаких официальных договоренностей о проведении такого боя нет.

Это два бойца, которых именно сейчас я очень хотел бы увидеть друг против друга в тригоне, без перчаток. Для нас это своего рода бой мечты,

– сказал генеральный директор Дэвид Тетро.

Прошлые поединки Усика и Фьюри

Усик и Фьюри дважды встречались на ринге, оба раза победу одержал украинец.

Первый бой состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и получил название Ring of Fire ("Огненный ринг"). Поединок длился все 12 раундов, а Усик победил раздельным решением судей – 115:112, 114:113 и 113:114. Эта победа позволила украинцу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Первая встреча Усика и Фьюри: смотрите видео

Реванш состоялся 21 декабря 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Усик снова прошел с Фьюри всю дистанцию и победил единогласным решением судей. Все трое судей отдали предпочтение украинцу с одинаковым счетом 116:112.

Второе противостояние Усика и Фьюри: смотрите видео

После двух поражений от Усика Фьюри объявил о завершении карьеры, однако впоследствии вернулся на ринг. В 2026 году британец провел два поединка, одержав победы над Арсланбеком Махмудовым и Мариушем Вахом.

После победы над Даниэлем Дюбуа в 2025 году Усик вернулся на ринг в 2026-м. В мае он одолел нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Отметим также, что летом 2026 года Усик официально отказался от чемпионских поясов, открыв путь другим боксерам к борьбе за эти титулы.