Так Ф'юрі відповів на нещодавній заклик українця, який заявив, що "йде за Тайсоном". Незабаром після цього у соцмережах з'явилося зображення майбутньої дуелі. Усик також не залишив публікацію без уваги, він поширив постер у своїх інстаграм-сторіс.

Яку заяву зробив Ф'юрі стосовно бою з Усиком

Ф'юрі раніше пропонував провести поєдинок у листопаді. Британець мав зустрітися з Ентоні Джошуа, однак проведення цього бою опинилося під загрозою зриву. На цьому тлі він знову почав публічно говорити про трилогію з Усиком.

Трилогія вже в роботі. Земля справжніх чоловіків, час повернути своє. Останній танець між воїнами сучасного світу. Скоро,

– написав боксер.

Втім, офіційно третій бій між Усиком і Ф'юрі наразі не оголошений.

Усик та Ф'юрі вже двічі зустрічалися у 2024 році. В обох поєдинках перемогу здобув українець за рішенням суддів: у першому бою – роздільним рішенням, а в реванші – одноголосним. Після другої поразки Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але згодом повернувся у професійний бокс.

Раніше менеджер Усика Сергій Лапін наголошував, що українець не є "запасним варіантом" для Ф'юрі та розглядатиме можливість третього бою після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.