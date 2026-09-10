Однак останнім часом дедалі більше говорять про можливе третє протистояння українця з Тайсоном Ф'юрі. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі не припиняє публічно закликати Усика вийти з ним на ринг знову, повідомляє 24 Канал.

Звернення Ф'юрі до Усика

Британець записав серію відео у інстаграм, у яких вкотре розхвалив українця та заявив, що готує для нього пропозицію, від якої той нібито не зможе відмовитися.

Алексе, ти справжній чоловік. Мені це в тобі подобається. Ти мені як рідний брат, справжній боєць до мозку кісток. Ти – "Кролик", а я – Ненажера, Жадібне Пузо, це факт. Але зрештою ти боєць, і я це безмежно поважаю,

– сказав Ф'юрі.

Він закликав Усика провести трилогію та заявив, що їхня третя зустріч може відбутися вже дуже скоро.

Цей хлопець бився зі мною двічі. Влаштуймо трилогію. Зробімо це по-крупному. Два справжні чоловіки, готові битися будь-якої миті. Я знаю, що Олександр – справжній боєць, і він знає, що я такий самий,

– додав боксер.

Ф’юрі також звернувся до українця щодо потенційного поєдинку в листопаді.

"Алексе, я знаю, що ти казав, ніби зайнятий у листопаді, але я зараз збираюся сісти зі своєю командою й підготувати для тебе таку шалену пропозицію на листопад, від якої ти просто не зможеш відмовитися. Бо ми саме це й робими – ми робимо справу. До скорої зустрічі, брате. Тричі! Давай, уперед! Олександр Усик! Справжній чоловік. Повага", – заявив ексчемпіон.

Напередодні британець опублікував постер потенційного третього бою з Усиком і заявив, що трилогія вже перебуває в розробці.

Усик і Ф'юрі двічі зустрічалися у 2024 році. В обох поєдинках перемогу здобув українець, спочатку роздільним рішенням суддів, а в реванші одноголосним.

Раніше британський боксер пропонував провести третій бій у листопаді. Водночас менеджер Усика Сергій Лапін наголошував, що українець не є "запасним варіантом" для британця та може розглянути трилогію після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Сам Ф'юрі за контрактом мав провести бій з Ентоні Джошуа, однак заявив про можливе скасування цього поєдинку.