Усик став найкращим боксером 2024 року за версією американських журналістів

В Асоціації американських журналістів, що пишуть на боксерську тематику (BWAA), оприлюднила переможців у своєму щорічному голосуванні. Найкращих визначили одразу у декількох категоріях.

Тріумфаторів визначили у наступних категоріях: боксер року, тренер року, менеджер року, бій року та інших. Американські журналісти назвали найкращим боксером 2024-го року Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Черговий тріумф Усика

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті залишив за своєю спиною Артура Бетербієва, Даніеля Дюбуа, Зурдо Раміреса та Джессі Родрігеза. Якраз із Дюбуа може відбутись наступний бій непереможного українця.

Також Усик переміг у номінації "Бій року". Американські журналісти обрали перший поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Олександр здобув перемогу за роздільним рішенням суддів та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Довідка. У статусі "абсолюта" Усик пробув недовго. Наприкінці червня Олександр свідомо відмовився від поясу IBF та втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У категорії "Бій року" за перемогу також боровся українець Сергій Богачук, який програв Вірджилу Ортісу.

У номінації "Тренер року" був присутній наставник Усика Юрій Ткаченко. Але, на жаль, не переміг. Найкращим коучем 2024-го став Роберт Гарсія. Він обійшов не лише тренер Олександра, а й Дона Чарльза, Руді Ернандеса та Фредді Фундору.

А от у номінації "Менеджер року" став представник команди Усика – Егіс Клімас.

Ці підсумкові результати ідентичні із тими, які обрав авторитетний журнал The Ring. За його версією, Олександр Усик теж став найкращим боксером минулого року, а от The Ring навіть не включив наставника українського чемпіона у перелік претендентів у номінації "Тренер року".