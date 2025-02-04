Триумфаторов определили в следующих категориях: боксер года, тренер года, менеджер года, бой года и других. Американские журналисты назвали лучшим боксером 2024-го года Александра Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Стоит узнать "Это невозможно": промоутер назвал боксера, с которым ни при каких условиях не подерется Усик

Очередной триумф Усика

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте оставил за своей спиной Артура Бетербиева, Даниэля Дюбуа, Зурдо Рамиреса и Джесси Родригеза. Как раз с Дюбуа может состояться следующий бой непобедимого украинца.

Также Усик победил в номинации "Бой года". Американские журналисты выбрали первый поединок против Тайсона Фьюри, который состоялся 18 мая 2024-го года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Александр одержал победу по раздельному решению судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Справка. В статусе "абсолюта" Усик пробыл недолго. В конце июня Александр сознательно отказался от пояса IBF и потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В категории "Бой года" за победу также боролся украинец Сергей Богачук, который проиграл Вирджилу Ортису.

В номинации "Тренер года" присутствовал наставник Усика Юрий Ткаченко. Но, к сожалению, не победил. Лучшим коучем 2024-го стал Роберт Гарсия. Он обошел не только тренер Александра, но и Дона Чарльза, Руди Эрнандеса и Фредди Фундора.

А вот в номинации "Менеджер года" стал представитель команды Усика – Эгис Климас.

Эти итоговые результаты идентичны с теми, которые выбрал авторитетный журнал The Ring. По его версии, Александр Усик тоже стал лучшим боксером прошлого года, а вот The Ring даже не включил наставника украинского чемпиона в перечень претендентов в номинации "Тренер года".