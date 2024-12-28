Усик зберіг лідерство у рейтингу ESPN

Іспанське видання ESPN оновило рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. У десятці найкращих розмістився лише один українець.

Олександр Усик зберіг за собою першу позицію у цьому рейтингу від ESPN. Боксер із Сімферополя двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024-му році. Це єдині дві поразки у кар'єрі "Циганського короля". І це зробив наш Усик, пише 24 Канал.

Цікаво І це не Усик: хто став найкращим боксером в історії України

Знову на вершині

У спину непереможному українцю дихає Теренс Кроуфорд. Топ-3 найкращих замкнув Наоя Іноуе.

Також у топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії потрапили: Артур Бетербієв, Сауль Альварес, Дмитро Бівол, Джессі Родрігес, Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон і Дзунто Накатані відповідно.

Нагадаємо, що відомий портал BoxRec теж оновив одразу декілька боксерських рейтингів під фінал року. В обох випадках Усик не був на вершині списку. Олександр посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів в історії України, а у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії став лише 13-м.

До слова. Також у топ-15 рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії від BoxRec розташувався Василь Ломаченко, який посів 15-ту сходинку.

Також підсумки року підбив інший портал GiveMeSport. Тут Усика назвали найкращим супертяжем на цей час.

Покращити свої позиції у рейтингах BoxRec Усик може вже у 2025-му році, якщо домовиться про свій наступний поєдинок. Олександр після реваншу із Ф'юрі отримав виклик від чемпіона IBF Дюбуа. Даніель хоче реваншу та бою за "абсолют".