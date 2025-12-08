Усик назвав єдиного боксера, якого йому ніколи не вдасться перевершити

Олександр Усик зробив відверте зізнання щодо абсолютного найкращого боксера в історії цього виду спорту. Український чемпіон впевнено назвав лише одну легенду.

Олександр Усик не став називати своїх земляків. Він обрав поміж легендарними Мухаммедом Алі та Шугаром Реєм Робінсоном, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Хто найкращий боксер в історії для Усика?

Усик віддав перевагу своєму кумиру Алі. Цікаво, що Олександр та Мухаммед народились в один день, але різні роки – 17 січня.

Головне про Мухаммеда Алі

Олімпійський чемпіон-1960 у Римі, який дебютував на профі-рингу у жовтні того ж року.

Відтоді Алі здобув 56 перемог (37 – нокаутом) при 5-ти поразках (дані BoxRec).

Останній бій у професіоналах Мухаммед провів у 1981-му році, коли програв Тревору Бербіку із Канади. Це була друга поспіль поразка для Алі.

Член Зали боксерської слави.

Із 1984-го боровся із хворобою Паркінсона.

3 червня 2016-го серце легендарного боксера перестало битись. Йому було на той момент 74 роки.

Чи хотів би Усик провести бій із Алі?

У коментарі Fight Hub TV Усик зізнався, що хотів би вийти у ринг проти легендарного Алі.

"З ким би хотів зустрітися на рингу? З найвидатнішим – з Мухаммедом Алі. Але хочу тільки поспарингувати, не битися", – відверто розповів український боксер.

Відзначимо, що перемога у реванші над Даніелем Дюбуа дозволила Усику стати першим із часів Алі боксером, якому вдалось двічі стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Наразі українець немає офіційного призначення бою, але вже заявив, що у 2026-му хоче провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера. У команді американця підтримали таку ідею, а в WBC готові підтримати даний двобій. Ймовірно, уболівальники побачать дане протистояння у першій половині наступного року.

