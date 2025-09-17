Олександр Усик за свою кар'єру провів чималу кількість поєдинків. Не знайшлося боксера, якому б вдалось перемогти українського чемпіона в очному протистоянні.

Хасим Рахман висловився щодо Олександра Усика. Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Boxing Media King назвав боксера, який би міг перемогти абсолютного чемпіона світу, передає 24 канал.

Хто може перемогти Усика?

Хасим Рахман вважає, що Олександра Усика міг би здолати Леннокс Льюїс. Колишній чемпіон світу назвав сильні сторони легендарного боксера минулої епохи, адже двічі бився з ним за його кар'єру.

Ексчемпіон світу заявив, що Льюїс добре тримав дистанцію. Рахман також розповів, яким був Леннокс під час роботи зі своїм тренером Менні Стюардом.

Він був чудовим шахістом на рингу. Він умів контролювати дистанцію, а його сила була просто неймовірною,

– сказав Рахман.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився у липні 2025 року. "Король хевівейту" переміг британського боксера Даніеля Дюбуа, нокаутувавши його у п'ятому раунді бою.

Що говорять про Усика у боксерській спільноті?