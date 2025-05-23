Усик підірвав соцмережі своїм майстерним жонглюванням: вірусне відео

Олександр Усик активно готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. 19 липня 2025 року непереможний український боксер зійдеться із "Динамітом" на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія).

Український чемпіон світу урізноманітнює свою підготовку до бою у тренувальному таборі. Олександр Усик не лише спарингує у ринзі, а й демонструє свої інші навички, які допоможуть в офіційних поєдинках.

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Жонглювання від Усика

У соцмережах Усик вкотре похизувався своїми вміннями із жонглювання. Олександр показав, як жонглює чотирма кольоровими м'ячиками. Такі вправи покращують концентрацію та координацію боксера, повідомляє 24 Канал.

На фокусі,

– коротко підписано під відео.

Також додані теги реваншу проти Даніеля Дюбуа.

Відео жонглювання Олександра Усика

Відео було опубліковане 22 травня та вже набрало 14,5 тисяч уподобань, а також більше 500 користувачів зберегли собі цей ролик українського боксера. Також під відео понад 300 коментарів та майже 500 людей поширили це відео.

Нагадаємо, що Усик у серпні 2023-го переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Також по ходу 5-го раунду Олександр побував на канвасі рингу після удару нижче пояса від Даніеля.