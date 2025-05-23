Украинский чемпион мира разнообразит свою подготовку к бою в тренировочном лагере. Александр Усик не только спаррингует в ринге, но и демонстрирует свои другие навыки, которые помогут в официальных поединках.

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Жонглирование от Усика

В соцсетях Усик в очередной раз похвастался своими умениями по жонглированию. Александр показал, как жонглирует четырьмя цветными мячиками. Такие упражнения улучшают концентрацию и координацию боксера, сообщает 24 Канал.

На фокусе,

– коротко подписано под видео.

Также добавлены теги реванша против Даниэля Дюбуа.

Видео жонглирования Александра Усика

Видео было опубликовано 22 мая и уже набрало 14,5 тысяч лайков, а также более 500 пользователей сохранили себе этот ролик украинского боксера. Также под видео более 300 комментариев и почти 500 человек распространили это видео.

Напомним, что Усик в августе 2023-го победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. Также по ходу 5-го раунда Александр побывал на канвасе ринга после удара ниже пояса от Даниэля.