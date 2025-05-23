Питер Фьюри отметил, что в реванше все мы увидим совсем другого Даниэля Дюбуа. Поэтому поклонников бокса ждет хороший бой, выделив сильные стороны обоих боксеров, информирует 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Фьюри о реванше Усик – Дюбуа

Дядя "Цыганского короля" спрогнозировал победителя мегафайта. Бывший наставник Тайсона рассказал, благодаря чему Дюбуа может победить Усика.

Смотрите, я думаю, что Усик выйдет победителем, потому что у него более быстрые ноги и есть другие преимущества. Но позвольте сказать: если Дюбуа просто пойдет вперед и отбросит осторожность... Дюбуа – большой парень и может ударить, конечно, он может победить. У него есть способности, габариты и сила, чтобы одержать победу. Посмотрим, ведь бокс – это больше, чем все это. Но да, он действительно опасный соперник для Усика,

– ответил Питер Фьюри.

Также у Дюбуа будет фактор родных трибун. Это будет первый поединок за "абсолют" на территории Великобритании, который соберет заполненный "Уэмбли". За два месяца до боя продано уже около 60 тысяч билетов.

"У него есть все необходимые качества, и он молодой боец, не так ли? Так что посмотрим. Но Усик – величественный боксер, не так ли? Он прекрасно умеет нейтрализовать силу ударов и уменьшать их эффективность. Так что, задача будет нелегкой. Я считаю, что Усик победит, но не удивлюсь, если все же произойдет апсет", – добавил Фьюри.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде (в августе 2023-го). Также по ходу 5-го раунда Даниэль пробил ниже пояса украинцу. Хотя в команде британца и сам "Динамит" считают, что этот удар был по всем правилам бокса, а Усик просто открыто симулировал.

Отметим, что после лобовой встречи Дюбуа провел три победных боя, а Усик дважды одолел в 2024-м Тайсона Фьюри.