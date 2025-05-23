Британский боксер Джордж Гроувз сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Более того, бывший чемпион мира объяснил, почему украинец победит "Динамита", пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Почему Усик победит Дюбуа

Джордж Гроувз уверен в победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Он объяснил, что британец стал лучшим после прошлого поединка, но этого все равно мало, чтобы одолеть украинского чемпиона.

Британский боксер считает, Александра Усика феноменом бокса. Поэтому у Даниэля Дюбуа мало шансов победить Короля хевивейта в очном противостоянии, ведь никто не смог этого сделать.

Усик снова выигрывает у Дюбуа. Александр – лучший супертяж поколения и феномен бокса. Он имеет такие данные, с которыми никто ничего не может сделать,

– сказал Гроувз.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата поединка 19 июля 2025 года.

К слову. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в 2023 году во Вроцлаве. Тогда Александр победил Даниэля техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Дэвид Аллен назвал единственного боксера, который может одолеть Александра Усика в очной встрече.