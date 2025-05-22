Джастис Хуни поделился мыслями относительно Усика. В частности, австралийский хевивейтер высоко оценил достижения Александра в боксе, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что сказал Хуни об Усике

Джастис Хуни отметил, что Александру Усику покорилось невероятное достижение. Украинский боксер прошел через различные дивизионы и смог объединить титулы.

Нужно быть единственным в поколении, чтобы делать эти вещи. Он точно войдет в историю, как один из великих,

– сказал Хуни.

Австралийский боксер также поделился прогнозом на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Хуни считает, что украинский чемпион победит британца решением судей.

К слову. Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Диллиан Уайт назвал ключевой фактор, который может сыграть решающую роль в реванше между Усиком и Дюбуа.