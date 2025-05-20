Однако есть боксеры, которые стремятся забрать трон у Короля хевивейта. Тренер Шокрю Аксу назвал бойца, которого будет избегать Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.de.

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Кого боится Усик

Шокрю Аксу рассказал, что он разговаривал с Александром Усиком после боя между Агитом Кабаелом и Чжаном Чжилеем. По его мнению, украинский чемпион будет избегать немецкого боксера.

Я говорил с Усиком 22 февраля после боя (Кабаела против Чжана – 24 канал). Он просто засмеялся. Я тренер и могу увидеть по лицу боксера, хочет ли он драться, или нет. Гарантирую, он будет избегать Агита,

– сказал Аксу.

Отметим, что Агит Кабаел ни разу не проигрывал в карьере, имея 26 побед в 26 боях. Немецкий боксер, побив Чжана Чжилея, стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэль Дюбуа 19 июля 2025 года. Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.