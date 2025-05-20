Проте є боксери, які прагнуть забрати трон у Короля хевівейту. Тренер Шокрю Аксу назвав бійця, якого уникатиме Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.de.

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Кого боїться Усик

Шокрю Аксу розповів, що він розмовляв з Олександром Усиком після бою між Агітом Кабаєлом та Чжаном Чжилеєм. На його думку, український чемпіон уникатиме німецького боксера.

Я говорив з Усиком 22 лютого після бою (Кабаєла проти Чжана – 24 канал). Він просто засміявся. Я тренер і можу побачити по обличчю боксера, чи хоче він битися, чи ні. Гарантую, він уникатиме Агіта,

– сказав Аксу.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл жодного разу не програвав у кар'єрі, маючи 26 перемог у 26 боях. Німецький боксер, побивши Чжана Чжилея, став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніель Дюбуа 19 липня 2025 року. Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.