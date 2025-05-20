Король хевівейту та "Динаміт" визначать наступного абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Таким чином Усик зможе ще більше закріпитись на вершині боксу, а Дюбуа має шанс зупинити величну ходу українця, пише 24 канал.
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Новий постер до реваншу
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оприлюднила новий постер-анонс присвячений реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Залишилося два місяці до того, як найкращі суперважковаговики світу зійдуться в бою за всі чемпіонські пояси,
– йдеться у повідомленні.
Постер-анонс до реваншу Усик – Дюбуа / Фото Queensberry Promotions
Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року.
У першому поєдинку Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа. Тоді у 2023 році у польському Вроцлаві український чемпіон завершив бій технічним нокаутом у 9 раунді.