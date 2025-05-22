Джастіс Хуні поділився думками стосовно Усика. Зокрема, австралійський хевівейтер високо оцінив здобутки Олександра у боксі, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Він просто засміявся": відомий тренер назвав боксера, якого уникатиме Усик

Що сказав Хуні про Усика

Джастіс Хуні наголосив, що Олександру Усику підкорилось неймовірне досягнення. Український боксер пройшов через різні дивізіони та зміг об'єднати титули.

Потрібно бути єдиним у поколінні, щоб робити ці речі. Він точно увійде в історію, як один із великих,

– сказав Хуні.

Австралійський боксер також поділився прогнозом на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Хуні вважає, що український чемпіон переможе британця рішенням суддів.

До слова. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Ділліан Вайт назвав ключовий фактор, який може зіграти вирішальну роль у реванші між Усиком та Дюбуа.