Дэвид Аллен высказался об Александре Усике и его серии без поражений на протяжении всей карьеры. Британский боксер назвал бойца, который победит Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой Sport.de.

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Кто победит Усика

Дэвид Аллен считает, что только один боксер может сейчас победить Александра Усика, и это не Даниэль Дюбуа. Британец заявил, что это временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел.

Кабаел – это боксер, который сможет победить Усика. Если мне надо выбрать только одного, кто сможет одолеть Усика, то это будет Агит. Кабаел победит Усика, это 100% процентов,

– сказал Аллен.

Напомним, что Агит Кабаел за свою карьеру провел 26 поединков и не потерпел ни одного поражения. В последний раз немецкий супертяжеловес дрался против Чжана Чжилея в феврале этого года, одолев нокаутом "Китайского гиганта".

Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион сразится с британцем 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.