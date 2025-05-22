Известный британский экс-боксер Тони Белью высказал свое мнение относительно следующего короля хевивейта. Бывший чемпион мира предположил, кто может заменить Александра Усика на вершине супертяжелого веса, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Смотрите также "Осталось два месяца": в сети появился новый постер к реваншу Усик – Дюбуа

Кто будет преемником Усика

По мнению Белью, новым королем хевивейта станет Мозес Итаума. Последнего ранее отмечали в команде Усика и даже сам Александр. Тони добавил, что украинец разрушил стереотип, что на вершине королевского веса должен располагаться коренастый боксер.

Думаю, Итаума постепенно становится главной звездой британского бокса. У него хорошее будущее. Я всегда думал, что его относительно небольшие габариты могут стать проблемой, но Усик показал, что сейчас это значит не так много в супертяжелом дивизионе. Поэтому я считаю Итауму новой британской звездой,

– заявил Беллью.

Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен неожиданно включил 20-летнего Итауму в список потенциальных соперников Усика. По его словам, Мозес может выйти в ринг против непобедимого украинца уже в текущем 2025-м году.

Справка. Мозес Итаума победил во всех 11-ти проведенных боях в профессионалах (9 – нокаутом).

Интересно, что в своем следующем бою Мозес получил неожиданного соперника. 20-летний непобедимый Итаума сойдется в ринге против 41-летнего представителя США Майка Балогана. Последний раз Итаума выходил в ринг в декабре прошлого года, когда уже в первом раунде нокаутировал Демси Маккина. Мозес успешно защитил титул WBO Intercontinental и завоевал вакантный пояс WBA International.