Відомий британський ексбоксер Тоні Белью висловив свою думку щодо наступного короля хевівейту. Колишній чемпіон світу припустив, хто може замінити Олександра Усика на вершині суперважкої ваги, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Хто буде наступником Усика

На думку Белью, новим королем хевівейту стане Мозес Ітаума. Останнього раніше відзначали у команді Усика та навіть сам Олександр. Тоні додав, що українець зруйнував стереотип, що на вершині королівської ваги повинен розташовуватись кремезний боксер.

Думаю, Ітаума поступово стає головною зіркою британського боксу. Має хороше майбутнє. Я завжди думав, що його відносно невеликі габарити можуть стати проблемою, але Усик показав, що зараз це означає не так багато в суперважкому дивізіоні. Тож я вважаю Ітауму новою британською зіркою,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен несподівано включив 20-річного Ітауму у список потенційних суперників Усика. За його словами, Мозес може вийти у ринг проти непереможного українця вже у поточному 2025-му році.

Довідка. Мозес Ітаума тріумфував в усіх 11-ти проведених боях у професіоналах (9 – нокаутом).

Цікаво, що у своєму наступному бою Мозес отримав неочікуваного суперника. 20-річний непереможний Ітаума зійдеться у ринзі проти 41-річного представника США Майка Балогана. Востаннє Ітаума виходив у ринг у грудні минулого року, коли вже у першому раунді нокаутував Демсі Маккіна. Мозес успішно захистив титул WBO Intercontinental і завоював вакантний пояс WBA International.