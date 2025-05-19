Френк Воррен несподівано назвав нового опонента для Олександра Усика, який є значно менш досвідчений та молодший за українця. Мова йде про 20-річного Мозеса Ітауму, який раніше тверезо оцінював свою неготовність до такого великого бою.

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Воррен обрав суперника для Усика

Натомість промоутер вірить у проведення протистояння Усик – Ітаума навіть у поточному році, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Уже цього року Мозес Ітаума може провести бій за звання чемпіона світу. Він може провести бій з Усиком. Це можливо. Один-два бої і Мозес готовий до великого поєдинку,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що Усик неодноразово вже запевняв, що у його великій кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки, один із яких реванш проти Даніеля Дюбуа. Також Олександр не проти у прощальному бою влаштувати трилогію із Тайсоном Ф'юрі, якщо той повернеться у профі-ринг. "Циганський король" активно підтримує форму та тренується, чим додає інтриги щодо свого ймовірного камбеку у бокс.

Сам Усик відзначав, що Ітаума може очолити королівську вагу після його відходу на пенсію. Водночас Мозес вже провів у професіоналах 10 переможних боїв (8 – нокаутом).

До слова, у кар'єрі Ітаума вже є досвід виступів проти українця. 15 квітня 2023-го року Мозес побився проти Констянтина Довбищенка, якого переміг за рішенням суддів: 60-54. Востаннє 20-річний британець виходив у ринг наприкінці липня минулого року, коли нокаутував у 2-му раунді поляка Маріуша Ваха.