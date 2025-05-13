Наразі Олександр Усик готується до пекельного бою проти Даніеля Дюбуа. Потім український чемпіон може зустрітись із Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

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Без проблем

Олександр Усик провів розмову з промоутером Френком Ворреном, який був представником Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон відповів на запитання, чи готовий він провести трилогію з "Циганським королем".

Якщо Тайсон Ф'юрі відновить кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем,

– відповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. У травні український чемпіон переміг британця роздільним рішенням, у грудні судді віддали звитягу Королю хевівейту одноголосним рішенням.

Після чого на початку січня 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Наразі невідомо, чи повернеться "Циганський король" на ринг.